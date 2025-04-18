الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد جعفر عبدالله من حزب الله في الغارة على صيدا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إنّ "طهران تسعى للحصول على ضمانات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن ينسحب من أي اتفاق نووي جديد"، في ظلّ ترقّب لجولة ثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بوساطة عمانية في العاصمة الإيطالية روما.
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من يناير 2007، في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت غائما بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها، على الساحل مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة.