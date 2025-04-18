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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد جعفر عبدالله من حزب الله في الغارة على صيدا

2025-04-18 | 09:20
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد جعفر عبدالله من حزب الله في الغارة على صيدا
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد جعفر عبدالله من حزب الله في الغارة على صيدا
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد جعفر عبدالله من حزب الله في الغارة على صيدا

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