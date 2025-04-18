الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد جعفر عبدالله من حزب الله في الغارة على صيدا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إنّ "طهران تسعى للحصول على ضمانات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن ينسحب من أي اتفاق نووي جديد"، في ظلّ ترقّب لجولة ثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بوساطة عمانية في العاصمة الإيطالية روما.





