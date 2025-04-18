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عربي و دولي

التصعيد اليمني - الأميركي مستمر.. بيان جديد للحوثيين!

2025-04-18 | 09:37
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التصعيد اليمني - الأميركي مستمر.. بيان جديد للحوثيين!
التصعيد اليمني - الأميركي مستمر.. بيان جديد للحوثيين!

أصدرت القوات اليمنية المسلحة، بياناً، جاء فيه:

"انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".

وللشهر الثاني على التوالي، تستمر القوات المسلحة في التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على بلدنا وكما وعدت بمواجهة التصعيد بالتصعيد
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و "فينسون"   والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وهو الاستهداف الأول للحاملة "فينسون" منذ وصولها إلى البحر العربي.

ونجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الخامسة في غضون ثلاثة أسابيع والعشرين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

تؤكد القوات المسلحة اليمنية على ما يلي:

أولا: إن الحشد العسكري الأميركي واستمرار العدوان على بلدنا لن يؤدي إلا إلى المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة ولن يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة إلا إلى المزيد من الصمود و الثبات على الموقف الداعم والمساند للشعب الفلسطيني المظلوم.

ثانيا: لن يجني العدو من تصعيد العدوان على بلدنا إلا الخيبة والفشل والهزيمة ولن تحقق حاملة طائراته التي وصلت مؤخرا ما فشلت في تحقيقه خمس حاملات سابقة نجحت القوات المسلحة في مواجهتها ومطاردتها وإجبارها على المغادرة.

ثالثا: لن يتراجع اليمن العزيز الحر المستقل عن الاستمرار في عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار عنها.
 
 
 
التصعيد اليمني - الأميركي مستمر.. بيان جديد للحوثيين!

عربي و دولي

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