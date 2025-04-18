الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.. إليكم طقس "الويك آند"!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت غائما بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها، على الساحل مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات والتي تبدأ بالانخفاض في المناطق الساحلية اعتبارا من يوم غد السبت تحت تأثير كتل هوائية معتدلة.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و24 درجة، طرابلس بين 13 و23 درجة، وزحلة بين 9 و22 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.



السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، وانخفاضها على الساحل مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة.



الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة.



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.