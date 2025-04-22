الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

في عيد الفصح.. ترامب يحتفل مع أرنب! (صور)

2025-04-22 | 06:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في عيد الفصح.. ترامب يحتفل مع أرنب! (صور)
في عيد الفصح.. ترامب يحتفل مع أرنب! (صور)

احتفل الآلاف من الأطفال وآبائهم مرة أخرى بدحرجة البيض الملون في حديقة البيت الأبيض، أمس الاثنين.

ويرجع تقليد دحرجة البيض الملون خلال احتفالية الفصح إلى 150 عاماً تقريباً، حيث تتم دعوة عائلات إلى البيت الأبيض، ويتسابق الأطفال في دفع ودحرجة البيض على العشب باستخدام ملعقات طويلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ظهر إلى جانب أرنب كبير بمناسبة عيد الفصح، قد نشر أنه من المتوقع وجود 40 ألف ضيف لحضور هذه المناسبة.

وبالفعل، تشكّلت بالفعل طوابير طويلة، أمام البيت الأبيض، من الآباء والأطفال الذين يرتدون ملابس أنيقة. وقد تم توزيع الدعوات عن طريق اليانصيب.

ونشأ جدل حول استخدام بيض حقيقي في هذه الفعالية للتسلية في أوقات تشهد نقصاً في البيض.

ومع ذلك، قال ترامب إنه يرفض البيض البلاستيكي، على الرغم من أن بعض النقاد اعتبروا أنه لا يحبّذ استخدام عشرات الآلاف من البيض للتسلية في ظل وجود نقص في البلاد.

يذكر أن البيض لا يزال نادراً في متاجر السوبرماركت في أميركا، ولا يزال مرتفع الثمن.
 
في عيد الفصح.. ترامب يحتفل مع أرنب! (صور)

عربي و دولي

أرنب

دونالد ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لندن تستضيف المحادثات حول أوكرانيا الأربعاء
رسالة عاجلة من "سرايا القدس" إلى الدولة السورية!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إيران تعلن تأجيل محادثات الغد مع الولايات المتحدة
12:23

إيران تعلن تأجيل محادثات الغد مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباحثات الخبراء مع واشنطن إلى يوم السبت المقبل.

12:23

إيران تعلن تأجيل محادثات الغد مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباحثات الخبراء مع واشنطن إلى يوم السبت المقبل.

حول التعامل مع ايران.. انقسام واضح داخل إدارة ترامب!
09:12

حول التعامل مع ايران.. انقسام واضح داخل إدارة ترامب!

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في طريقه لعقد اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، قد يكون مشابها للصيغة الموقعة عام 2015، في ظل حاجة واشنطن وطهران لمثل هذا الاتفاق، وفقا لموقع "بوليتيكو" الأميركي.

09:12

حول التعامل مع ايران.. انقسام واضح داخل إدارة ترامب!

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في طريقه لعقد اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، قد يكون مشابها للصيغة الموقعة عام 2015، في ظل حاجة واشنطن وطهران لمثل هذا الاتفاق، وفقا لموقع "بوليتيكو" الأميركي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025