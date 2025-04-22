في عيد الفصح.. ترامب يحتفل مع أرنب! (صور)

احتفل الآلاف من الأطفال وآبائهم مرة أخرى بدحرجة البيض الملون في حديقة البيت الأبيض، أمس الاثنين.





ويرجع تقليد دحرجة البيض الملون خلال احتفالية الفصح إلى 150 عاماً تقريباً، حيث تتم دعوة عائلات إلى البيت الأبيض، ويتسابق الأطفال في دفع ودحرجة البيض على العشب باستخدام ملعقات طويلة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ظهر إلى جانب أرنب كبير بمناسبة عيد الفصح، قد نشر أنه من المتوقع وجود 40 ألف ضيف لحضور هذه المناسبة.



وبالفعل، تشكّلت بالفعل طوابير طويلة، أمام البيت الأبيض، من الآباء والأطفال الذين يرتدون ملابس أنيقة. وقد تم توزيع الدعوات عن طريق اليانصيب.



ونشأ جدل حول استخدام بيض حقيقي في هذه الفعالية للتسلية في أوقات تشهد نقصاً في البيض.



ومع ذلك، قال ترامب إنه يرفض البيض البلاستيكي، على الرغم من أن بعض النقاد اعتبروا أنه لا يحبّذ استخدام عشرات الآلاف من البيض للتسلية في ظل وجود نقص في البلاد.



يذكر أن البيض لا يزال نادراً في متاجر السوبرماركت في أميركا، ولا يزال مرتفع الثمن.