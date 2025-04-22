لندن تستضيف المحادثات حول أوكرانيا الأربعاء

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول أوكراني بأن الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا "ستعقد الأربعاء" في لندن، دون كشف تشكيلة الوفد الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أن وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى العاصمة البريطانية الأربعاء، لإجراء محادثات مع ممثلين أميركيين وأوروبيين.

رغم عدم تأكيد تشكيلة الوفد، ذكرت وسائل اعلام أوكرانية أن كييف ستمثل بالمسؤول عن الإدارة الرئاسية الأوكرانية والذراع اليمنى للرئيس زيلينسكي، أندري يرماك والمستشار العسكري الرئاسي بافلو باليسا ووزيري الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا والدفاع رستم أوميروف.

وأعرب فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، عن الأمل في التوصل إلى "وقف إطلاق نار غير مشروط" مع روسيا ثم "سلام حقيقي ودائم" خلال هذه المباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي.