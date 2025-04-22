إيران تعلن تأجيل محادثات الغد مع الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي:، انه تقرر "تأجيل مباحثات الخبراء التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى يوم السبت باقتراح من عمان".

وأضاف أن "المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي إيران والولايات المتحدة".

وعُقدت جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في روما في 19 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع مع الوفد الأمريكي إن الجولة الثانية من المحادثات جرت في أجواء "بناءة".

وستعقد الجولة الثالثة، كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 26 أبريل/ نيسان.