في مياه الخليج... إيران تحتجز سفينتين

وأوضح التقرير أن السفن المحتجزة، التي تحمل اسم "سي رينجر" و"سلامة"، كانت تنقل نحو 1.5 مليون لتر من وقود الديزل المهرّب، الذي يُعتقد أنه كان يُرسل إلى أسواق أخرى. كما أفادت "فارس" بأن عدد أفراد الطاقم الأجنبي على السفينتين يبلغ 25 شخصًا، لكن لم يُذكر مزيد من التفاصيل بشأن مصيرهم.

وتم نقل السفينتين المحتجزتين إلى ميناء بوشهر الواقع في جنوب غرب إيران، لإجراء الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث. وتعهدت القوات الإيرانية، في تصريحات سابقة، بمواصلة مكافحة عمليات تهريب الوقود التي تشهدها مياه الخليج بشكل منتظم.