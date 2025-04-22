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عربي و دولي

من واشنطن إلى الخليج.. ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات

2025-04-22 | 18:00
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من واشنطن إلى الخليج.. ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات
من واشنطن إلى الخليج.. ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الشرق الأوسط الشهر المقبل، وأضافت أن الزيارة ستشمل السعودية وقطر والإمارات.

وكان ترامب أعلن عن رحلته في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي في مارس/آذار، حيث صرح للصحفيين بأنه سيزور الشرق الأوسط، ومن المرجح قطر والإمارات "في وقت ما الشهر المقبل"واستضافت السعودية محادثات بين روسيا وأوكرانيا، حيث يناقش البلدان وقف إطلاق نار محتمل وتُعد هذه الجولة الشرق أوسطية، المقررة في الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار، ثاني رحلة خارجية لترامب خلال ولايته الثانية، بعد زيارته المقررة إلى روما نهاية هذا الأسبوع لحضور جنازة بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس.


من واشنطن إلى الخليج.. ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات

عربي و دولي

ترامب

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