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عربي و دولي

أورتاغوس عن الرئيس جوزاف عون: رأيتُ فيه الشجاعة وقائداً مصمماً على اتخاذ القرارات الجريئة

2025-04-23 | 00:42
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أورتاغوس عن الرئيس جوزاف عون: رأيتُ فيه الشجاعة وقائداً مصمماً على اتخاذ القرارات الجريئة
أورتاغوس عن الرئيس جوزاف عون: رأيتُ فيه الشجاعة وقائداً مصمماً على اتخاذ القرارات الجريئة

أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيزور الشرق الأوسط، في أول زيارة رسمية، وسيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، لافتة الى ان الادارة الاميركية تولي أهمية لمنطقة الشرق الاوسط.

وقالت خلال حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن، بمناسبة مشاركة وفد رسمي لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي: "عندما عيّن الرئيس مديري، ستيف ويتكوف، كمبعوث خاص له إلى المنطقة، وحين كنت محظوظة وممتنّة لاختياري من قبل الرئيس وستيف لأكون نائبة له، بدأنا على الفور بتقييم جميع التحديات والتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. وللأسف، ورثنا منطقة تعج بالصراعات والفوضى، لكن الرئيس ترامب مصمم على الوفاء بوعده بأن يكون رئيس السلام، وهذا تمامًا ما نعمل عليه."

واضافت "من المهام التي أشعر بامتنان خاص لتكليفي بها، هي العمل معكم، أصدقاؤنا وشركاؤنا في لبنان."

واشارت أورتاغوس الى نُدرة القادة الذين يتحلون بالشجاعة الحقيقية الذين هم على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة لتغيير مسار بلادهم، وأنها ذكرت ذلك لحاكم مصرف لبنان، ورأت هذه الشجاعة في الرئيس جوزاف عون، قائلة "لقد شهدت قائدًا مصممًا على اتخاذ القرارات الجريئة والضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي."

وتابعت "كثيرًا ما أتحدث عن الجالية اللبنانية، وخصوصًا هنا في الولايات المتحدة، كواحدة من أكثر الجاليات نجاحًا وثقافة وتعليمًا في العالم. وسواء كنا مقيمين هنا أو في لبنان، فإن هدفنا واحد: ليس فقط إصلاح لبنان، بل إعادة إحيائه، ولا أتحدث عن العودة إلى عام 1975 أو إلى ما يسمى "أيام المجد"، بل أتحدث عن بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا مما شهده لبنان في تاريخه، لأنني أعلم أن لبنان يملك هذه الإمكانات."

ولفتت الى ان "لبنان لن يتمكن من بلوغ هذا المستقبل من دون قيادة شجاعة وجريئة، فأنتم بحاجة إلى قادة مثل الرئيس عون، ورئيس الحكومة، والسادة الواقفين هنا بجانبي قادة مستعدون لاتخاذ الخطوات الصعبة والضرورية: الإصلاح، إعادة بناء الاقتصاد، استعادة الدولة، وضمان احتكارها للسلاح وتقديمها الخدمات الأساسية للمواطنين."

وقالت أورتاغوس "أنا مؤمنة حقًا بأن لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة أعظم من كل ما سبق. وإذا قررتم أن تسلكوا هذا الطريق، وإذا اتخذتم القرارات الصعبة التي أتحدث عنها دائمًا في الإعلام، فأعدكم أن الرئيس ترامب، وإدارته، والولايات المتحدة الأميركية، سيكونون إلى جانبكم في كل خطوة من الطريق، لكن لا يمكننا العودة إلى الوراء. لا يمكننا تكرار أخطاء الماضي. السبيل الوحيد للتقدم هو من خلال تقوية الدولة، والمضي قدمًا في الإصلاح، وإعادة إحياء الوطن بشكل كامل—ليس فقط العودة إلى المجد، بل الدخول في مرحلة جديدة وأفضل."
 
أورتاغوس عن الرئيس جوزاف عون: رأيتُ فيه الشجاعة وقائداً مصمماً على اتخاذ القرارات الجريئة

عربي و دولي

مورغان أورتاغوس

جوزاف عون

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