أ ف ب: تأجيل اجتماع لندن بشأن أوكرانيا

أكد السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية التعليق الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس حول حصرية السلاح، أنه "تبلغت استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح لكني اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل قرر منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة.
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلباً على جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.