"عقب استدعائه".. السفيرة الايراني لم يحضر الى وزارة الخارجية! والسبب؟
أكد السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية التعليق الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس حول حصرية السلاح، أنه "تبلغت استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح لكني اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".
وقال أماني، في حديث للجديد ضمن برنامج الحدث، أنه "اعتذر عن الحضور بسبب انشغاله"، لافتاً إلى أنه "كان من المفترض أن يستقبله المدير العام في وزارة الخارجية هاني شميطلي".
وتابع: "زرتُ وزير الخارجية في الحكومة الجديدة يوسف رجي عند استلام مهامه، وسأعمل على ترتيب موعد جديد".