"عقب استدعائه".. السفيرة الايراني لم يحضر الى وزارة الخارجية! والسبب؟

أكد السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية التعليق الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس حول حصرية السلاح، أنه "تبلغت استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح لكني اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".