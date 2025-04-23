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عربي و دولي

"عقب استدعائه".. السفيرة الايراني لم يحضر الى وزارة الخارجية! والسبب؟

2025-04-23 | 04:34
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&quot;عقب استدعائه&quot;.. السفيرة الايراني لم يحضر الى وزارة الخارجية! والسبب؟
"عقب استدعائه".. السفيرة الايراني لم يحضر الى وزارة الخارجية! والسبب؟

أكد السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية التعليق الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس حول حصرية السلاح، أنه "تبلغت استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح لكني اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".

وقال أماني، في حديث للجديد ضمن برنامج الحدث، أنه "اعتذر عن الحضور بسبب انشغاله"، لافتاً إلى أنه "كان من المفترض أن يستقبله المدير العام في وزارة الخارجية هاني شميطلي".

وتابع: "زرتُ وزير الخارجية في الحكومة الجديدة يوسف رجي عند استلام مهامه، وسأعمل على ترتيب موعد جديد".
 
"عقب استدعائه".. السفيرة الايراني لم يحضر الى وزارة الخارجية! والسبب؟

عربي و دولي

مجتبى أماني

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وأكد الفراية منع جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام من التعاون أو النشر عن الجماعة، أو الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة.

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