بالفيديو: لحظة الزلزال في استديو الأخبار!

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، مع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق جميع مقارها.



وأكد الفراية منع جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام من التعاون أو النشر عن الجماعة، أو الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية.



وأضاف أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة.