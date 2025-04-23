الرئيس الفلسطيني لحماس: "يا أولاد الكلب سلموا الرهائن"!

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، التزام الحكومة اللبنانية بسياسة واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وامتلاك قرار السلم والحرب.
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، مع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق جميع مقارها.وأكد الفراية منع جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام من التعاون أو النشر عن الجماعة، أو الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية.وأضاف أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة.