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عربي و دولي

مرفقة بوجه "مرعب" رسالة من عراقجي إلى إسرائيل

2025-04-23 | 12:52
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مرفقة بوجه &quot;مرعب&quot; رسالة من عراقجي إلى إسرائيل
مرفقة بوجه "مرعب" رسالة من عراقجي إلى إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إن "محاولات إسرائيل وأصحاب المصالح الخاصة عرقلة الدبلوماسية بمختلف الأساليب واضحة للعيان".

وتابع وزير الخارجية الإيراني، في منشور على منصة "إكس"، أرفقه بصورة وجه مرعب: "أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب قصوى للقيادم بالرد المشروع بالنظر لأننا تعرضنا من قبل بمحاولات تخريب وعمليات اغتيال".

 

وأكمل: "من المتوقع أن يلجأ الذين يرديون التلاعب بالرأي العام إلى إدعاءات وهمية وحجج واهية مثل صور الأقمار الصناعية المفبركة".

 

 

وتابع: "كل ميليغرام من اليورانيوم المُخصب في إيران يخضع لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة والمستمرة".

 

ومع اقتراب لحظة الحسم في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، يظهر تباين صارخ بين الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، في مشهد يعيد تشكيل معادلات الردع والسياسة في الشرق الأوسط.

مرفقة بوجه "مرعب" رسالة من عراقجي إلى إسرائيل

عربي و دولي

عراقجي

ايران

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