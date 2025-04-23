طائرات فرنسية في سماء السويد... تحضير لمواجهة أم استعراض قوة؟

وتهدف هذه العملية التي تحمل اسم "بيغاسوس الشمال الكبير 25" إلى "إظهار قدرتنا على الانتشار سريعا وبعيدا وباستقلالية"، وفق ما أوضح سلاح الجوّ والفضاء في منشور على "اكس".

والثلاثاء، أقلعت ست طائرات قتالية من طراز "رافال" وطائرتا نقل "ايه 400 ام" وطائرة إمداد "ايه 330 ام آر تي تي" باتّجاه لوليا في شمال السويد حيث ستبقى حتّى الجمعة لمناورات "ثنائية ومتعدّدة الجنسية مع البلدان الاسكندينافية".

وتنتقل بعد ذلك إلى بولندا حيث ستبقى من 25 إلى 29 نيسان/أبريل قبل أن تحطّ في كرواتيا.

وبحسب سلاح الجوّ والفضاء، "تساهم مهمّة بيغاسوس الشمال الكبير في استعراض قدرات الناتو على الردّ فورا على أيّ اعتداء يستهدف أوروبا".

وهي المرّة الأولى التي لا تنشر فيها مهمّة "بيغاسوس" السنوية التي أنشئت سنة 2018 في المنطقة بين المحيطين الهندي والهادئ ويوليها الرئيس إيمانويل ماكرون أولوية وتضمّ أقاليم فرنسية.