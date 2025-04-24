ترامب: لست سعيداً!

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خلال محادثات نووية جرت السبت، إنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن الجدول الزمني الذي حدده الرئيس ترامب ( 60 يوما)، واقترح ما إذا كان من الأفضل للطرفين التفاوض أولاً على اتفاق مؤقت.



