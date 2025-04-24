ترامب: لست سعيداً!

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خلال محادثات نووية جرت السبت، إنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن الجدول الزمني الذي حدده الرئيس ترامب ( 60 يوما)، واقترح ما إذا كان من الأفضل للطرفين التفاوض أولاً على اتفاق مؤقت.
في تطور جديد بشأن المحادثات النووية بين واشطن وطهران، عينت وزارة الخارجية الأميركية مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسات، لقيادة الفريق الفني الأميركي في المحادثات الجارية، بحسب ما أفاد به مسؤولان أميركيان لموقع "بوليتيكو".
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس إنه على استعداد للسفر إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإجراء محادثات، مع سعي طهران إلى الاستفادة من زخم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.