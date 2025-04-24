عراقجي يقترح "اللجوء إلى الدبلوماسية"

وأعلنت القوى الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، في كانون الأول استعدادها لتفعيل ما يُسمى "العودة السريعة" لجميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومنذ ذلك الحين، تُواصل طهران المحادثات بشأن برنامجها النووي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي يقول محللون ودبلوماسيون إنها لم تُنسّق جهودها مع الدول الأوروبية.

وكتب عراقجي على منصة إكس "شهدت علاقات إيران مع الترويكا الأوروبية تقلبات في التاريخ الحديث. شئنا أم أبينا، العلاقات متراجعة حاليا".

وأضاف "أقترح مجددا اللجوء إلى الدبلوماسية. بعد أحدث مشاوراتي في موسكو وبكين، أنا مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارات إلى باريس وبرلين ولندن… الكرة الآن في ملعب الترويكا الأوروبية".