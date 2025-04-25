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عربي و دولي

نائب أميركي يكشف شروط الشرع للإنضمام لـ "الإتفاقات الإبراهيمية"

2025-04-25 | 04:31
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نائب أميركي يكشف شروط الشرع للإنضمام لـ &quot;الإتفاقات الإبراهيمية&quot;
نائب أميركي يكشف شروط الشرع للإنضمام لـ "الإتفاقات الإبراهيمية"

كشف النائب في الكونغرس الأميركي، مارلين شتوتسمان، عن رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأضاف شتوتسمان في حديث مع صحيفة "جورزاليم بوست" عقب زيارته إلى سوريا: "الشرع مستعد للانخراط في اتفاقيات أبراهام، وهو ما سيجعله في وضع جيد مع إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع مع الولايات المتحدة".
وأوضح شتوتسمان شروط الرئيس السوري لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث كان أبرزها أن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة.
وقال شتوتسمان: "مخاوف الشرع تتعلق بتقسيم سوريا إلى مناطق، وهو لا يريد أن يرى ذلك يحدث، كما أشار إلى أن التعدي الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان يجب معالجته، ويجب ألا تكون هناك مزيد من الغارات الإسرائيلية في سوريا".
ووصف شتوتسمان لقاءه مع الرئيس الشرع قائلا: "كان متحمسا للحديث عن التجارة، والسياحة، وتطوير طرق التجارة من الجنوب إلى الشمال وصولاً إلى أوروبا، مما قد يقلل من أوقات النقل بشكل كبير".
وأضاف: "أجرينا محادثة جيدة جدا، هو شاب في أوائل الأربعينيات، كان هادئا ومتفكرا، كان من الواضح أنه يعمل بجد مع كل ما يحدث منذ توليه السيطرة على سوريا".
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أوضح شتوتسمان: "الشرع لا يطلب المال من الولايات المتحدة، بل يطلب رفع العقوبات، وأعتقد أنه شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".
وأكد النائب الأميركي أن الإدارة الأميركية لديها شروط لرفع العقوبات، بما في ذلك تحسين العلاقات مع إسرائيل.
وأوضح أن: "الخطوات التي يجب اتخاذها تشمل ضمان احترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحريات الدينية، ومعاملة جميع السوريين بكرامة، لا يجب أن يُعامل أحد كمجرد أقلية أو أقل من إنسان".
وتابع قائلا: "وبالطبع، الحفاظ على علاقة محترمة وآمنة مع إسرائيل، وأن لا تصبح سوريا أرض تدريب للإرهاب، ولا تصبح وكيلا لإيران أو الصين أو روسيا، وأن تعمل كدولة ضمن المنطقة". 
نائب أميركي يكشف شروط الشرع للإنضمام لـ "الإتفاقات الإبراهيمية"

عربي و دولي

أميركا

سوريا

أحمد الشرع

مارلين شتوتسمان

الإتفاقات الإبراهيمية

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تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!
07:22

تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد الأعلى علي خامنئي، في وقت تجري فيه بلاده مفاوضات مباشرة مع طهران حول الملف النووي.

وقال ترامب، في مقابلة مع مجلة التايم نُشرت اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول إمكانية لقائه بأعضاء القيادة الإيرانية العليا: "بالطبع".

ورغم لهجته المنفتحة على الحوار، لم يستبعد ترامب أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في حال اندلاع صراع عسكري محتمل مع إيران، رغم إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجره إلى الحرب"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يفضّل الاتفاق مع طهران على
الدخول في مواجهة.

07:22

تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد الأعلى علي خامنئي، في وقت تجري فيه بلاده مفاوضات مباشرة مع طهران حول الملف النووي.

وقال ترامب، في مقابلة مع مجلة التايم نُشرت اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول إمكانية لقائه بأعضاء القيادة الإيرانية العليا: "بالطبع".

ورغم لهجته المنفتحة على الحوار، لم يستبعد ترامب أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في حال اندلاع صراع عسكري محتمل مع إيران، رغم إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجره إلى الحرب"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يفضّل الاتفاق مع طهران على
الدخول في مواجهة.

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