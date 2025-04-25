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عربي و دولي

السيسي: مصر "سد منيع" في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية

2025-04-25 | 03:54
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السيسي: مصر &quot;سد منيع&quot; في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية
السيسي: مصر "سد منيع" في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.

وقال السيسي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، إن مصر "تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وشدد على أنه " منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جليا مطالبا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات بكميات كافية ورافضا بكل حزم لأي تهجير للفلسطينيين".

وأضاف أن "إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفقا للخطة العربية الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير".

وتابع: "نؤكد مجددا أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

وأوضح أن "السلام العادل هو الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع ونتطلع إلى قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا بالدور المتوقع منه في هذا الصدد".

السيسي: مصر "سد منيع" في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية

عربي و دولي

مصر

السيسي

فلسطين

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تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!
07:22

تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد الأعلى علي خامنئي، في وقت تجري فيه بلاده مفاوضات مباشرة مع طهران حول الملف النووي.

وقال ترامب، في مقابلة مع مجلة التايم نُشرت اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول إمكانية لقائه بأعضاء القيادة الإيرانية العليا: "بالطبع".

ورغم لهجته المنفتحة على الحوار، لم يستبعد ترامب أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في حال اندلاع صراع عسكري محتمل مع إيران، رغم إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجره إلى الحرب"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يفضّل الاتفاق مع طهران على
الدخول في مواجهة.

07:22

تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد الأعلى علي خامنئي، في وقت تجري فيه بلاده مفاوضات مباشرة مع طهران حول الملف النووي.

وقال ترامب، في مقابلة مع مجلة التايم نُشرت اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول إمكانية لقائه بأعضاء القيادة الإيرانية العليا: "بالطبع".

ورغم لهجته المنفتحة على الحوار، لم يستبعد ترامب أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في حال اندلاع صراع عسكري محتمل مع إيران، رغم إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجره إلى الحرب"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يفضّل الاتفاق مع طهران على
الدخول في مواجهة.

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