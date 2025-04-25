ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني أو المرشد

شهدت بلدة لا غران كومب (La Grand-Combe) بمقاطعة لو غار (Le Gard) جنوب فرنسا اليوم الجمعة حادثة مروعة حيث أقدم أحد الاشخاص على طعن رجل آخر حتى الموت داخل مسجد.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، مقتل العميد الطيار علي شلهوب، أحد أبرز ضباط سلاح الجو في النظام السوري السابق، خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية في حي وادي الذهب بمدينة حمص، وذلك في إطار عملية أمنية وصفتها الوزارة بـ"الدقيقة"، تستهدف ضباطاً سابقين يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خطيرة خلال سنوات الحرب.
رفع العلم السوري الجديد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. تشاهدون الفيديو مرفقاً: