الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب: إن لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته

2025-04-25 | 07:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب: إن لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته
ترامب: إن لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته
مقالات ذات صلة
ترامب: إن لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته

عربي و دولي

نتوصل

اتفاق

إيران

فسأنضم

إسرائيل

هجومها

وسأكون

مقدمته

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!
بالفيديو: ترحيلٌ للسوريين!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

كان يصلي إلى جانبه.. شخص يطعن آخر داخل مسجد
11:04

كان يصلي إلى جانبه.. شخص يطعن آخر داخل مسجد

شهدت بلدة لا غران كومب (La Grand-Combe) بمقاطعة لو غار (Le Gard) جنوب فرنسا اليوم الجمعة حادثة مروعة حيث أقدم أحد الاشخاص على طعن رجل آخر حتى الموت داخل مسجد.

11:04

كان يصلي إلى جانبه.. شخص يطعن آخر داخل مسجد

شهدت بلدة لا غران كومب (La Grand-Combe) بمقاطعة لو غار (Le Gard) جنوب فرنسا اليوم الجمعة حادثة مروعة حيث أقدم أحد الاشخاص على طعن رجل آخر حتى الموت داخل مسجد.

في حمص.. مقتل "عميد البراميل المتفجرة"
10:35

في حمص.. مقتل "عميد البراميل المتفجرة"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، مقتل العميد الطيار علي شلهوب، أحد أبرز ضباط سلاح الجو في النظام السوري السابق، خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية في حي وادي الذهب بمدينة حمص، وذلك في إطار عملية أمنية وصفتها الوزارة بـ"الدقيقة"، تستهدف ضباطاً سابقين يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خطيرة خلال سنوات الحرب.

10:35

في حمص.. مقتل "عميد البراميل المتفجرة"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، مقتل العميد الطيار علي شلهوب، أحد أبرز ضباط سلاح الجو في النظام السوري السابق، خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية في حي وادي الذهب بمدينة حمص، وذلك في إطار عملية أمنية وصفتها الوزارة بـ"الدقيقة"، تستهدف ضباطاً سابقين يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خطيرة خلال سنوات الحرب.

لأول مرّة رفع العلم السوري الجديد في هذا الموقع!
08:58

لأول مرّة رفع العلم السوري الجديد في هذا الموقع!

رفع العلم السوري الجديد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

08:58

لأول مرّة رفع العلم السوري الجديد في هذا الموقع!

رفع العلم السوري الجديد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025