تعليق خطير لترامب حول بداية الحرب مع إيران!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد الأعلى علي خامنئي، في وقت تجري فيه بلاده مفاوضات مباشرة مع طهران حول الملف النووي.



وقال ترامب، في مقابلة مع مجلة التايم نُشرت اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول إمكانية لقائه بأعضاء القيادة الإيرانية العليا: "بالطبع".



ورغم لهجته المنفتحة على الحوار، لم يستبعد ترامب أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في حال اندلاع صراع عسكري محتمل مع إيران، رغم إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجره إلى الحرب"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يفضّل الاتفاق مع طهران على

الدخول في مواجهة.

