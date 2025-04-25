لأول مرّة رفع العلم السوري الجديد في هذا الموقع!

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، مقتل العميد الطيار علي شلهوب، أحد أبرز ضباط سلاح الجو في النظام السوري السابق، خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية في حي وادي الذهب بمدينة حمص، وذلك في إطار عملية أمنية وصفتها الوزارة بـ"الدقيقة"، تستهدف ضباطاً سابقين يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خطيرة خلال سنوات الحرب.



