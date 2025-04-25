الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين وويتكوف

وصرح يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين للصحفيين: "جرت محادثة بنّاءة ومفيدة جدا لثلاث ساعات وتم التطرق خصوصا إلى إمكان استئناف المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، عرض التلفزيون الروسي الرسمي لقطات للرجلين وهما يتصافحان، وقال ويتكوف محييا بوتين: "سعيد برؤيتك."

وهبطت الطائرة التي تقل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية صباح الجمعة.

واجتمع ويتكوف أولا مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي، كيريل ديمترييف.

كما شارك رئيس صندوق الدولة للاستثمارات المباشرة أيضا في المحادثات بين بوتين وويتكوف، بالإضافة إلى مستشار بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد ذكر في وقت سابق أن أجزاء من اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لا يزال بحاجة إلى "ضبط بشكل دقيق"، على الرغم من أنه يعتقد أن العملية تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وقال لافروف لشبكة "سي بي إس" الأميركية مساء الخميس: "لا تزال هناك بعض النقاط المحددة - العناصر - في هذا الاتفاق التي تحتاج إلى ضبط دقيق ونحن منشغلون بهذه العملية تحديدا".

وأضاف لافروف: "هناك العديد من المؤشرات على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للتوصل إلى اتفاق".