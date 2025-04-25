مسؤول إيراني يكشف الخلاف الأكبر في المفاوضات النووية
قال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لرويترز أن الخلاف الأكبر في المفاوضات الجارية لا يتعلق بتخصيب اليورانيوم، بل ببرنامج إيران الصاروخي، الذي تعتبره طهران "غير قابل للتفاوض".
وأوضح المسؤول أن الجولة الجديدة من المحادثات، التي تنطلق السبت في العاصمة العُمانية مسقط، ستجمع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عبر وساطة مسؤول عُماني ينقل الرسائل بين الطرفين.