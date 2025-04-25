مسؤول إيراني يكشف الخلاف الأكبر في المفاوضات النووية

أفادت وكالة "ريا نوفوستي"، اليوم الجمعة، بأن زلزالاً جديدًا ضرب مدينة إسطنبول التركية، حيث شعر السكان في الأجزاء الغربية من المدينة بهزات أرضية قوية. وأشارت الوكالة إلى أن الهزة كانت أضعف من زلزال يوم الأربعاء الماضي.