الرئيس الإيراني: أصدرت أمراً بالتحقيق في ملابسات انفجار بندر عباس وأسبابه ووزير الداخلية توجه إلى المنطقة بصفتة مبعوثاً خاصاً للوقوف على أبعاد الحادث