الجيش الإسرائيلي: سنكرر نموذج رفح بهذه الحالة
مع استئناف المحادثات في القاهرة، اليوم السبت، بين وفد من حماس ومسؤولين مصريين، من أجل بحث اتفاق حول وقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، نيته توسيع الضغط العسكري على قطاع غزة، ملوحاً بتكرار نموذج رفح في أماكن أخرى بالقطاع في حال فشل المفاوضات.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: "نعتزم توسيع الضغط العسكري على قطاع غزة بشكل كبير في أقرب وقت، وسننتقل إلى مواقع جديدة، بما في ذلك تعبئة قوات الاحتياط على نطاق كبير"، وفق ما نقلته إذاعة الجيش.
كما قال إنه إذا لم تسفر المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن عن نتائج، فسيتم قريبا تفعيل أدوات إضافية أعدت في إطار الخطط العملياتية، مضيفاً "سنكرر نموذج رفح في أماكن أخرى في قطاع غزة".