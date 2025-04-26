الجيش الإسرائيلي: سنكرر نموذج رفح بهذه الحالة

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: "نعتزم توسيع الضغط العسكري على قطاع غزة بشكل كبير في أقرب وقت، وسننتقل إلى مواقع جديدة، بما في ذلك تعبئة قوات الاحتياط على نطاق كبير"، وفق ما نقلته إذاعة الجيش.كما قال إنه إذا لم تسفر المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن عن نتائج، فسيتم قريبا تفعيل أدوات إضافية أعدت في إطار الخطط العملياتية، مضيفاً "سنكرر نموذج رفح في أماكن أخرى في قطاع غزة".