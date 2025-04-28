شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية: أحبطنا هجوماً إلكترونياً كبيراً أمس

عاجل
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الإيراني مستجدات المحادثات بين طهران وواشنطن
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الإيراني مستجدات المحادثات بين طهران وواشنطن
مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية
مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:42
مروان خوري في اول تعليق على خلافه مع كارول سماحة وهذا ما قاله عن فضل شاكر
03:31
فندق ياباني يشترط على سائح إسرائيلي تعهدًا بعدم ارتكاب جرائم حرب
17:57
بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة
12:12
بالفيديو - عز الدين لـ الجديد عن إمكانية تحرّك "الحزب": لكل حادث حديث
11:50
من زاوية أخرى.. الغارة على منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)
عربي و دولي
شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية: أحبطنا هجوماً إلكترونياً كبيراً أمس
2025-04-28 | 01:12
A-
A+
شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية: أحبطنا هجوماً إلكترونياً كبيراً أمس
مقالات ذات صلة
نتنياهو: الجيش هاجم بقوة البنية التحتية التي خزن فيها حزب الله صواريخ دقيقة
وزير الزراعة نزار هاني لـ "وهلق شو": الأضرار التي لحقت بالزراعة والبنى التحتية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة ومعالجتها أولوية
"استهدف بنيتها التحتية".. إيران تتصدى لهجوم سيبراني
شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية: أحبطنا هجوماً إلكترونياً كبيراً أمس
عربي و دولي
البنية
التحتية
للاتصالات
الإيرانية:
أحبطنا
هجوماً
إلكترونياً
كبيراً
العودة الى الأعلى
إعلام حوثي: 30 قتيلاً في غارة على مركز للاجئين شمالي اليمن
إعلام حوثي: غارات أميركية استهدفت 3 منازل في مديرية بني الحارث بصنعاء
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:57
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الإيراني مستجدات المحادثات بين طهران وواشنطن
05:57
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الإيراني مستجدات المحادثات بين طهران وواشنطن
05:16
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية
05:16
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية
05:16
ممثل فلسطين بمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح حرب
05:16
ممثل فلسطين بمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح حرب
يحدث الآن
عربي و دولي
05:57
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الإيراني مستجدات المحادثات بين طهران وواشنطن
خاص الجديد
05:56
مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية
منوعات
05:38
"حالة طبية نادرة".. جلطة دماغية تُفقد رجلاً تركياً لغته الأم
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-03-31
إيران تستدعي السفير السويسري ممثل المصالح الأميركية احتجاجا على "تهديدات ترمب"
2025-04-23
إلغاء مباراة والسبب "براز في حذاء الحكم" !!
2025-02-05
الرئيس عون منزعج.. هذا ما جاء في أسرار النهار!
2025-02-01
معلومات "الجديد": مقتل الأرشمندريت الأرمني أنانيا كوجانيان جراء عملية سرقة لمنزله في منطقة بصاليم
2025-04-02
في وقت حرج .. بايرن ميونيخ يمرّ بفترة دفاعيّة عصيبة
2025-04-25
ترامب: أيام مقبلة "مهمة للغاية"
بالفيديو
بالفيديو
13:09
مقدمة النشرة المسائية 27-04-2025
12:44
الضاحية بعد الغارة.. الجديد تنقل المشهد كاملاً
10:29
بث مباشر: آخر التحديثات بعد تهديد إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية
2025-04-26
تحت وَقودِ بندر عباس وإنفجارِ ميناء رجائي الإيراني.. (مقدمة النشرة المسائية)
2025-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-04-2025
2025-04-26
من مسافة قريبة.. فيديو يوثق لحظة الإنفجار بإيران
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
11:12
حيفا مقابل الضاحية؟ إليكم حقيقة الخبر!
خاص الجديد
11:12
حيفا مقابل الضاحية؟ إليكم حقيقة الخبر!
محليات
10:48
ماذا ستستهدف اسرائيل في الضاحية الجنوبية؟ (صورة)
محليات
10:48
ماذا ستستهدف اسرائيل في الضاحية الجنوبية؟ (صورة)
خاص الجديد
09:19
نائب القوات يشعلها مع الحزب: "يحلّو عنّا.. الله معهن"! (فيديو)
خاص الجديد
09:19
نائب القوات يشعلها مع الحزب: "يحلّو عنّا.. الله معهن"! (فيديو)
محليات
15:15
حول مكان الغارة الأخيرة في الضاحية.. منشور مسائي جديد لأدرعي
محليات
15:15
حول مكان الغارة الأخيرة في الضاحية.. منشور مسائي جديد لأدرعي
عربي و دولي
11:44
بعد غارة الضاحية.. هذا ما طالب فيه الرئيس عون!
عربي و دولي
11:44
بعد غارة الضاحية.. هذا ما طالب فيه الرئيس عون!
خاص الجديد
10:29
بث مباشر: آخر التحديثات بعد تهديد إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية
خاص الجديد
10:29
بث مباشر: آخر التحديثات بعد تهديد إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025