شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية: أحبطنا هجوماً إلكترونياً كبيراً أمس

مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية

مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية