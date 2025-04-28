الكرملين: إعلان الهدنة في ذكرى عيد النصر هو بادرة حسن نية من الرئيس بوتين تؤكد إستعدادنا للتسوية السلمية

الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه

الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه