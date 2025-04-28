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عربي و دولي

ماذا تعرف عن صاروخ "بار" الذي إستخدمته إسرائيل لأول مرة؟

2025-04-28 | 16:37
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ماذا تعرف عن صاروخ &quot;بار&quot; الذي إستخدمته إسرائيل لأول مرة؟
ماذا تعرف عن صاروخ "بار" الذي إستخدمته إسرائيل لأول مرة؟


أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الاثنين- استخدام قذيفة صاروخية من نوع "بار" لأول مرة خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق عملية الإطلاق، وقال إن صاروخ "بار" أطلق لأول مرة نحو أهداف في قطاع غزة، ويستخدم وفق نظام توجيه ملائم لساحات قتال معقدة، كما يمكنه إصابة الهدف خلال وقت وجيز للغاية.
ويعد "بار" من الصواريخ قصيرة المدى، ونسخة مطورة من صاروخ "روماخ" وأكثر دقة منه، ويزيد مداه الأقصى عن 35 كيلومترا.
ويطلق هذا الصاروخ الإسرائيلي من قاذفة إسرائيلية الصنع أيضا، يمكن أن تحمل قرابة 16 صاروخا تُطلق بشكل متتالٍ.
ووفق الجيش الإسرائيلي ، فإن إدخال هذا الصاروخ يمكن أن يسهم بإصابة الأهداف بطريقة "أكثر دقة، وخلال فترة زمنية محدودة جدا بين رصد الهدف وإصابته".
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن كامل المميزات العسكرية والميدانية للصاروخ الجديد.
ومن المقرر أن تحل صواريخ "بار" محل صواريخ "روماخ" القديمة التابعة للجيش الإسرائيلي، التي تُطلق من منظومات راجمات الصواريخ المتعددة "إم 270".
ماذا تعرف عن صاروخ "بار" الذي إستخدمته إسرائيل لأول مرة؟

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

صاروخ بار

قطاع غزة

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