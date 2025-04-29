كاد حزب الله أن يكشفها.. نتنياهو يُفصح عن جديد "البيجر"

وقال نتنياهو في خطابه: "في الأسبوع الثالث من سبتمبر-أيلول علمنا أن "حزب الله" أرسل ثلاثة أجهزة بيجر للفحص في إيران. وقبل ذلك قصفنا جهازاً كان من المفترض أن يُرسل، وتخلصنا منه ومن الشخص الذي كان يشغله".

وأضاف: سألت كم من الوقت سيستغرقهم لمعرفة إذا كانت مفخخة؟ فقيل لي: يوم واحد فقط.. عندها أمرت بالتصرف الفوري.

مصادر أمنية عبّرت عن دهشتها من التصريحات، مؤكدة أن هذه المعلومات خضعت سابقًا للرقابة العسكرية ومنع نشرها خشية الإضرار بأمن الدولة وكشف مصادر وأدوات استخباراتية حساسة. وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف مصدر أمني للقناة نفسها: "رئيس الوزراء يملك الصلاحية للنشر، لكن المعلومات الاستخباراتية لا تخصه شخصياً، ويجب التنسيق مع الجهات المعنية قبل كشفها".

وتخشى المؤسسة الأمنية من أن تؤدي مثل هذه الخطوات الأحادية إلى المساس بالقدرات العملياتية والاستخباراتية لإسرائيل. بحسب القناة 12.