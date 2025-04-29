عودة التيار الكهربائي بشكل شبه تام في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق

نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي "بشكل قاطع ما يتم تداوله من مزاعم حول تدخل الرئيس وليد جنبلاط في الانتخابات البلدية في بلدة مزرعة الشوف، ودعمه لأحد المرشحين لرئاسة البلدية دون سواه".



