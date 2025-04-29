الداخلية السورية تعلن انتشار قوات إدارة الأمن العام على أطراف جرمانا

كذلك لفتت وزارة الداخلية السورية، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "مجموعات من داخل جرمانا قتلت عسكريين صباح اليوم، والأمن تدخل بقوة لمنع اندلاع اشتباكات في جرمانا بريف دمشق".وأشارت الى أن "هجوم جرمانا بدأ بعد انتشار تسجيلات مسيئة للرسول وتجمع مسلحين لاعتقال صاحبها".