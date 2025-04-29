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عربي و دولي

الداخلية السورية تعلن انتشار قوات إدارة الأمن العام على أطراف جرمانا

2025-04-29 | 05:37
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الداخلية السورية تعلن انتشار قوات إدارة الأمن العام على أطراف جرمانا
الداخلية السورية تعلن انتشار قوات إدارة الأمن العام على أطراف جرمانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن "انتشار قوات إدارة الأمن العام على أطراف مدينة جرمانا في ريف دمشق، منعاً لأي تجاوز حاصل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

كذلك لفتت وزارة الداخلية السورية، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "مجموعات من داخل جرمانا قتلت عسكريين صباح اليوم، والأمن تدخل بقوة لمنع اندلاع اشتباكات في جرمانا بريف دمشق".
وأشارت الى أن "هجوم جرمانا بدأ بعد انتشار تسجيلات مسيئة للرسول وتجمع مسلحين لاعتقال صاحبها".
 
الداخلية السورية تعلن انتشار قوات إدارة الأمن العام على أطراف جرمانا

عربي و دولي

الداخلية السورية

سوريا

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الداخلية السورية: انتشار قوات الأمن العام على أطراف مدينة جرمانا في ريف دمشق لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة

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