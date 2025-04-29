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عربي و دولي

"المرمى بلا حارس".. غالانت يوجّه رسالة بشأن إيران

2025-04-29 | 05:43
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&quot;المرمى بلا حارس&quot;.. غالانت يوجّه رسالة بشأن إيران
"المرمى بلا حارس".. غالانت يوجّه رسالة بشأن إيران

قال وزير الحرب الاسرائيلي السابق يوآف غالانت، الثلاثاء، إنه يجب استغلال الفرصة وتنفيذ ضربة ضد إيران.

وفي مقابلة أجراها، قال غالانت إن المرمى الإيراني بلا حارس على حد وصفه، موضحا أنه حتى اللحظة لا تعرف إيران ما الذي أصابها بالضبط عندما هاجمتها إسرائيل في المرة الماضية وكيف دمُرت منظومات دفاعها الجوي (S-300) وغيرها من المنشآت.
وأضاف أن إيران تعرف أن إسرائيل بإمكانها استهداف كل الأماكن في إيران.
وقال الوزير السابق إن عملية عسكرية ضد إيران قد تستغرق أشهراً وقد تستغرق عاما، مؤكداً أن إسرائيل بإمكانها لوحدها تنفيذ ضربة ضد إيران لكن يفضل أن يتم ذلك مع الولايات المتحدة بغية تدمير القدرات الإيرانية.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أي مغامرة أو تصرف خاطئ ضد إيران سيقابل برد "ساحق"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إملاء" السياسة الأميركية في المحادثات النووية.
وأضاف بقائي، أن إيران منفتحة على أن تلعب كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أدوارا فعالة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.
كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاصيل في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إلا إذا كانت هذه التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسبا.
 
"المرمى بلا حارس".. غالانت يوجّه رسالة بشأن إيران

عربي و دولي

يوآف غالانت

إيران

إسرائيل

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