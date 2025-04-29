نتنياهو: لن نتخلى!

وسط استمرار المفاوضات بشأن اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت تل أبيب.



فقد أكد رئيس الورراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن حكومته لن تتخلى عن أولوية إعادة الرهائن من غزة.



جاء إعلان نتنياهو بعيد أيام من تهديد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بتوسيع الهجوم على قطاع غزة في حال لم يتم إحراز تقدم بشأن المحتجزين.



وقال زامير خلال جولة قام بها لتقييم الوضع داخل قطاع غزة الأسبوع الماضي، إنه في حال لم تلحظ إسرائيل تقدما في إعادة الرهائن في الفترة المقبلة، سيتم توسيع العمليات العسكرية في غزة بشكل تصاعدي.