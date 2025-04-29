لبنان في قائمة المباحثات القطرية - البريطانية

تبحث شرطة نيويورك عن مجموعة من المراهقين المسؤولين عن تنظيم تحدي "رجل كول إيد" يستهدف أسوار المنازل السكنية عبر تحطيمها بواسطة أجسادهم ومن ثم يلوذون بالفرار. هذا التحدي ظهر لاول مرة عام 2023، ويبدو أنه بدأ يكتسب زخمًا من جديد، حيث تلقت شرطة نيويورك ثلاثة بلاغات مؤخرًا، ونقلت وسائل إعلام أميركية عن احد مالكي المنازل في إنديانا، قوله أنه تكبد أضرارًا بقيمة 2200 دولار، حيث يستهدف المراهقون المنازل ذات الأسوار المصنوعة من مادة PVC البلاستيكية لسهولة تفككها.