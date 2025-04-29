تحطيم اسوار المنازل.. تحدٍ جديد بين المراهقين (شاهد الفيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تزامناً مع تعرض مصر لمنخفض جوي صحراوي، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، خريطة تحذيرية لحالة الطقس غداً.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف السورية أحمد الحلاق أن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرا من إساءات تمس جناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمقدسات الدينية". وأكد "حرص الوزارة العميق على حماية هذه الرموز التي تشكل ركيزة أساسية في الهوية الدينية والوطنية".