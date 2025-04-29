البريكس: قلقون إزاء احتمال تقسيم الاقتصاد العالمي

ودان وزراء خارجية مجموعة البريكس، محاولات "تقويض عمل المؤسسات المتعددة الأطراف العالمية من جانب واحد"، وأعربوا عن "قلقهم إزاء احتمال تقسيم الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية، وإزاء فرض رسوم جمركية متبادلة وتدابير غير جمركية بشكل عشوائي".

وأشاروا إلى أن "الرسوم الجمركية من شأنها تعطيل سلاسل التوريد"، مؤكدين على "ضرورة بذل الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وإيجاد طريق للسلام".