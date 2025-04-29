البريكس: قلقون إزاء احتمال تقسيم الاقتصاد العالمي
انتهى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية في ريو دي جانيرو اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى بيان مشترك لكن البرازيل التي ترأست الاجتماع أصدرت بيانا أبدت فيه معارضتها لسياسات الحماية التجارية.
ودان وزراء خارجية مجموعة البريكس، محاولات "تقويض عمل المؤسسات المتعددة الأطراف العالمية من جانب واحد"، وأعربوا عن "قلقهم إزاء احتمال تقسيم الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية، وإزاء فرض رسوم جمركية متبادلة وتدابير غير جمركية بشكل عشوائي".
وأشاروا إلى أن "الرسوم الجمركية من شأنها تعطيل سلاسل التوريد"، مؤكدين على "ضرورة بذل الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وإيجاد طريق للسلام".