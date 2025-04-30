في 7 أيار... الفاتيكان يطلق كونكلاف انتخاب البابا الجديد

صباح اليوم نشرت الصحافة الإيطالية خبر مراسم انتخاب خلف البابا فرنسيس. تمّ تحديد هذا الموعد صباح الاثنين 28 نيسان الحالي خلال الجمعية العامة الخامسة التي حضرها نحو مئة وثمانين كاردينالاً (من بينهم ما يزيد قليلاً عن مئة كاردينال ناخب) في الفاتيكان. يوم 7 أيار يخرج جميع الكرادلة "Extra omnes"من ليس له صلة بجلسة انتخاب الحبر الأعظم الجديد للكنيسة الجامعة. ففي هذه اللحظة، يُعزل الكرادلة الناخبون، الذين هم دون الثمانين من العمر، عن العالم بأسره داخل كنيسة "السيستينا" حتى لحظة صدور الدخان الأبيض وإعلان الـ "Habemus Papam" الصيغة اللاتينية الشهيرة التي ينطق بها الكاردينال الأول بين الشمامسة من شرفة البازيليك الفاتيكانية لكي يُعلن للعالم انتخاب البابا الجديد.

في صباح الأربعاء السابع من أيار، سيحتفل الكرادلة جميعهم معاً بالقداس الاحتفالي "من أجل انتخاب الحبر الأعظم"، الذي سيرأسه عميد مجمع الكرادلة، موجهاً إلى إخوته نداءً للانطلاق بعد الظهر نحو كنيسة "السيستينا" بقوله: "إن الكنيسة جمعاء، المتحدة معنا في الصلاة، تلتمس بلا انقطاع نعمة الروح القدس، لكي يتم انتخاب راعٍ جدير لقطيع المسيح بأسره".

من هناك، ينطلق الموكب نحو الكنيسة التي تزينها روائع ميكيلانجيلو، حيث سيرتل الكرادلة نشيد "Veni, Creator Spiritus"، ويعلنون القسم المقدس. على أن تكون الكنيسة قد أعدت لاستقبال الكونكلاف بنصب مقاعد الاقتراع والمدخنة التي ستحرق فيها أوراق التصويت. لانتخاب البابا، يشترط الحصول على أغلبية موصوفة تبلغ الثلثين. وتجرى أربع جولات اقتراع يومياً، اثنتان صباحًا واثنتان مساءً، وبعد الجولة الثالثة والثلاثين أو الرابعة والثلاثين، يتم الانتقال وجوباً إلى الاقتراع بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.