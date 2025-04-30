بالفيديو: إسرائيل تشتعل.. وحالة تأهب قصوى!

اندلع الأربعاء حريق ضخم في غابة إشتاول غرب القدس، ما أدى إلى انتشار سريع للنيران باتجاه مناطق مأهولة. وامتدت ألسنة اللهب إلى الطريق السريع رقم 1، الرابط بين القدس وتل أبيب، مما أجبر السائقين على إخلاء مركباتهم والفرار سيرًا على الأقدام. وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان.

واستنفر الجيش الإسرائيلي وحداته، بما فيها قيادة الجبهة الداخلية وسلاح الجو، للمشاركة في جهود الإجلاء والإطفاء، فيما رفعت هيئة الإطفاء حالة التأهب إلى الدرجة القصوى.