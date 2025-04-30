الحوثيون يعلنون إستهداف حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" ومنشآت إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ "عمليات نوعية" استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون"، وكذلك تنفيذ عمليات استهدفت عمق إسرائيل.

وقال البيان إن "العملية الأولى استهدفت الحاملة "فينسون" والقطع التابعة لها في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأضاف البيان أن "استهداف حاملة الطائرات "فينسون"، جاء بعد 24 ساعة فقط من عملية أجبرت حاملة الطائرات الأميركية الأخرى "ترومان" على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، حيث أسفرت عن إسقاط مقاتلة أميركية من طراز "إف 18"، بالإضافة إلى إفشال هجوم جوي أميركي على اليمن، ومطاردة الحاملة "ترومان" بالصواريخ والمسيّرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة بسلاح الجو المسير، طالت أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية في منطقة يافا، وذلك بثلاث طائرات مسيّرة من نوع يافا".

وكشف البيان عن تنفيذ "عملية عسكرية أخرى على هدف حيوي إسرائيلي في منطقة عسقلان، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة من نوع يافا".

