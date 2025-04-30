فرنسا لإسرائيل: يعود للجيش اللبناني حصراً تفكيك منشآت الحزب

دعت فرنسا إسرائيل إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس" في لبنان بعد ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه "يعود للقوّات المسلّحة اللبنانية حصرا تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله".