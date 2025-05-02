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شروط أميركية لاتفاق نووي مع إيران

2025-05-02 | 08:51
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شروط أميركية لاتفاق نووي مع إيران
شروط أميركية لاتفاق نووي مع إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي بالوكالة، ماركو روبيو، الجمعة، إن على إيران أن تبتعد عن تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل جولة جديدة من المحادثات النووية.

وأضاف روبيو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "عليهم أن يبتعدوا عن رعاية الإرهابيين، وعليهم أن يبتعدوا عن مساعدة الحوثيين (في اليمن)، وعليهم أن يبتعدوا عن صنع الصواريخ بعيدة المدى التي لا يوجد أي غرض لوجودها سوى امتلاك أسلحة نووية، وعليهم أن يبتعدوا عن تخصيب اليورانيوم".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن إيران يجب أن تستورد اليورانيوم المخصب لبرنامجها النووي بدلا من تخصيبه إلى أي مستوى.

وتابع: "إذا كانت لديكم القدرة على التخصيب بنسبة 3.67 بالمئة فإن الأمر يستغرق بضعة أسابيع فقط للوصول إلى 20 بالمئة، ثم 60 بالمئة، ثم 80 و90 بالمئة التي تحتاجونها لصنع سلاح".

كما أشار إلى أن طهران سيكون عليها أن تقبل إمكانية مشاركة الأميركيين في أي نظام تفتيش، وأن المفتشين سيحتاجون إلى الوصول لجميع المنشآت، حتى العسكرية.

شروط أميركية لاتفاق نووي مع إيران

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