"تصعيد خطير".. الرئاسة السورية تدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي

وأضافت في بيان "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وطالبت دمشق المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".

وأعلنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة أنها شنّت غارة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، مجددة تحذيرها السلطة الانتقالية من تهديد الأقلية الدرزية، رغم عودة الهدوء بعد اشتباكات دامية تسببت بأكثر من 100 قتيل خلال يومين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إن "طائرات حربية أغارت.. على المنطقة المجاورة لقصر أحمد الشرع في دمشق".