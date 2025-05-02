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عربي و دولي

"تصعيد خطير".. الرئاسة السورية تدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي

2025-05-02 | 10:18
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&quot;تصعيد خطير&quot;.. الرئاسة السورية تدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي
"تصعيد خطير".. الرئاسة السورية تدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي

قالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية.

وأضافت في بيان "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وطالبت دمشق المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".

وأعلنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة أنها شنّت غارة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، مجددة تحذيرها السلطة الانتقالية من تهديد الأقلية الدرزية، رغم عودة الهدوء بعد اشتباكات دامية تسببت بأكثر من 100 قتيل خلال يومين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إن "طائرات حربية أغارت.. على المنطقة المجاورة لقصر أحمد الشرع في دمشق".

"تصعيد خطير".. الرئاسة السورية تدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي

عربي و دولي

سوريا

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هجوم إسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق.. ورسالة تهديد
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