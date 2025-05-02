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عربي و دولي

"سنقاتلهم بأظافرنا".. والد الشرع يهدد!

2025-05-02 | 10:52
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&quot;سنقاتلهم بأظافرنا&quot;.. والد الشرع يهدد!
"سنقاتلهم بأظافرنا".. والد الشرع يهدد!

كتب والد الرئيس السوري على "فيسبوك" عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط قصر الشعب فجر اليوم: "سنقاتلهم بأظافرنا، وسوف ندعو من يقاتل معنا حتى الذين تم إبعادهم من بلادنا، ونطبق الأرض عليهم وعلينا". وتابع: "نحن قوم لا يمكن أن نقول سنرد في الوقت والزمان المناسب، ولكن المناسب لنا سيأتيكم من حيث لا تعلمون ومسامير جحا هذه لا تنفعكم".


وأضاف: "الحجة الإسرائيلية هي حماية الدروز السوريين، وكأنها حريصة عليهم أكثر من حرص الدولة والشعب السوري".

ووصف الشرع ما قامت به إسرائيل بأنه "انتهازية"، مشيرا إلى أن الدولة السورية الجديدة لن تسكت على هذه الاعتداءات كما كان يفعل النظام السابق.

وتساءل: "هل تدمير القوات والعتاد السوري في البحر والقواعد العسكرية كان بدافع حماية الدروز أو لإبعاد الإيرانيين وحزب الله، أو هل هو لحماية قسد أم حماية للعلويين في الساحل"؟

وأجاب والد الرئيس السوري بالقول "أبداً.. فكل من ذكرناهم هم أجزاء أصيلة من الشعب السوري، إنهم سوريون وليسوا طارئين، ولكن دولة العدوان المستمر ضد سوريا وفلسطين ولبنان تفرد الخرائط لتقيم ما يسمى إسرائيل الكبرى متحدية كل المنطقه العربية التي يعيش فيها أكثر من 350 مليون، من عرب ومسلمين ومسيحيين وكرد وتركمان وأعراق أخرى".

واعتبر أن هذا التمادي الإسرائيلي لابد من وضع حد له، موضحا أن "إسرائيل تطحن الفلسطينيين في غزه والضفة، وتقتل وتهجر وتدمر منذ سنتين، بينما تتفرج دول المنطقة عليها"، مؤكدا أن "السوريين لن يستمروا في السكوت وسيدافعون".

وأوضح الشرع "ليس لدينا صواريخ مضادة للطيران ولا طائرات ولا مدفعية بعيدة المدى ولا كل ماتمتلكه الدول من أسلحة، ولكن لدينا شعبا مقاوما تمرس على القتال وشظف العيش لـ 14 سنة، وبالتالي فنحن لانحتاج لكل تلك الأسلحه، فسلاحنا هو الإنسان" حسب قوله.
"سنقاتلهم بأظافرنا".. والد الشرع يهدد!

عربي و دولي

أحمد الشرع

سوريا

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