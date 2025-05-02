جنبلاط يلتقي الرئيس السوري أحمد اشرع في دمشق

كتب والد الرئيس السوري على "فيسبوك" عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط قصر الشعب فجر اليوم: "سنقاتلهم بأظافرنا، وسوف ندعو من يقاتل معنا حتى الذين تم إبعادهم من بلادنا، ونطبق الأرض عليهم وعلينا". وتابع: "نحن قوم لا يمكن أن نقول سنرد في الوقت والزمان المناسب، ولكن المناسب لنا سيأتيكم من حيث لا تعلمون ومسامير جحا هذه لا تنفعكم".
قالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية.