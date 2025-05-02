جنبلاط يلتقي الرئيس السوري أحمد اشرع في دمشق

كتب والد الرئيس السوري على "فيسبوك" عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط قصر الشعب فجر اليوم: "سنقاتلهم بأظافرنا، وسوف ندعو من يقاتل معنا حتى الذين تم إبعادهم من بلادنا، ونطبق الأرض عليهم وعلينا". وتابع: "نحن قوم لا يمكن أن نقول سنرد في الوقت والزمان المناسب، ولكن المناسب لنا سيأتيكم من حيث لا تعلمون ومسامير جحا هذه لا تنفعكم".

