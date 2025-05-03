غارات إسرائيلية جديدة على سوريا (فيديو)

غارات إسرائيلية جديدة على ريف حماة الغربي بسوريا وتصاعد أعمدة الدخان من اللواء 47 pic.twitter.com/Oc2WuuPJps
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 3, 2025
غارات إسرائيلية جديدة على ريف حماة الغربي بسوريا وتصاعد أعمدة الدخان من اللواء 47 pic.twitter.com/Oc2WuuPJps
أكد مسؤولان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة لوكالة "فرانس برس" أن السلطات السورية أوقفت السبت في دمشق طلال ناجي، الأمين العام للفصيل الفلسطيني.
قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم السبت، إنه لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء العاصمة الأوكرانية كييف حتى العاشر من أيَّار إذا هاجمت أوكرانيا موسكو خلال احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في 9 من الشهر الجاري.