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عربي و دولي

"توسيع العملية العسكرية".. المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق

2025-05-05 | 00:39
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&quot;توسيع العملية العسكرية&quot;.. المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق
"توسيع العملية العسكرية".. المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن المجلس الوزاري المصغر وافق بالإجماع على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة.

وجاءت الموافقة بعد عقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعا مساء الأحد، ناقش فيه الخطة المقترحة وتوسيع الهجوم العسكري على غزة، إلى جانب بحث إمكانية استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن مساء الأحد، عن خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد زامير أن الهدف من الخطوة هو "تكثيف وتوسيع العمليات في غزة"، وذلك في إطار سعي الجيش الإسرائيلي إلى استعادة الرهائن وهزيمة حركة حماس. وأشار إلى أن القوات ستعمل في مناطق إضافية داخل القطاع، مع التركيز على تدمير البنية التحتية للحركة فوق الأرض وتحتها.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن قوات الاحتياط ستُستخدم لتأمين مواقع داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية، مما يسمح بإعادة نشر الوحدات النظامية لمواصلة العمليات القتالية داخل غزة.
وقال زامير في حديثه للقوات: "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم المعركة ضد حماس".
"توسيع العملية العسكرية".. المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق

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خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل
03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

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