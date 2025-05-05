"تدمير مقر مركزي لنظام الأسد".. إسرائيل تكشف!

عقب الضربات الإسرائيلية التي شهدتها سوريا الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في منصة "إكس"، إن "قوات لواء الجبال (810)، تحت قيادة الفرقة 210، تواصل العمل في جنوب سوريا".



وزعم أدرعي أنه "خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري السابق".



وإدعى أدرعي أن "القوات عثرت على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق، ومنها مستودعات أسلحة ومدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام"، مؤكداً أنه "تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل".