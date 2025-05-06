بين واشنطن والحوثيين.. عُمان تفتح باب الهدنة

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكر الرئيس الأميركي أن الحوثيين “استسلموا”، موضحا أن “الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف”.

وقال ترامب: “الحوثيون طلبوا منا عدم قصفهم وأكدوا أنهم سيوقفون هجماتهم بالبحر”.

ولم يكشف ترامب تفاصيل عن الرسالة التي أرسلها الحوثيون، ولكنه أوضح: “قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم”.

وجاءت تصريحات ترامب عن الحوثيين، الثلاثاء، خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني.

وهدد الحوثيون، الأحد، بأنهم سيفرضون حصارا جويا “شاملا” على إسرائيل بتكرار ضرب مطاراتها.

وتفاقم التوتر منذ سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي، الأحد، ما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني، أمس الاثنين.